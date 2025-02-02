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Коммерсант из Архангельска обнес нацпроект "Демография" на 2.5 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). 

Следствием установлено, что в 2024 году подозреваемый заключил муниципальный контракт с государственным казенным учреждением в рамках национального проекта «Демография» на выполнение работ по капитальному ремонту помещений, включая приобретение и поставку платформы для маломобильных групп населения стоимостью более 3 млн. рублей. Подозреваемый приобрел платформу стоимостью 600 тысяч рублей, однако заказчику предоставил документы, что стоимость оборудования составила около 3 млн рублей, после чего разницу в стоимости похитил. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и участников преступной схемы. Проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела. 

 Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

17 февраль 08:57 | : Скандалы

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