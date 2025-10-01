Деловар из Архангельской области пытался нажиться на муниципальном контракте

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению директора коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в 2024 году обвиняемый заключил муниципальный контракт с государственным казенным учреждением в рамках национального проекта «Демография» на выполнение работ по капитальному ремонту помещений в поселке Плесецк, включая приобретение и поставку платформы для маломобильных групп населения стоимостью более 3 млн. рублей. Обвиняемый приобрел платформу стоимостью 580 тысяч рублей, однако заказчику предоставил документы, что стоимость оборудования составила около 3 млн рублей, намереваясь похитить разницу в стоимости оборудования. Реализовать преступный умысел не смог, так как сотрудники учреждения не приняли выполненные работы в связи с завышенной стоимостью платформы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УМВД России по Архангельской области. Силовое сопровождение проводимых мероприятий осуществили сотрудники СОБР «Архангел» Росгвардии.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие вел следственный отдел по Октябрьскому округу города Архангельска регионального следственного управления СК России.