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Деревня в Виноградовском округе Поморья сидит на пороховой бочке

В Народном фронте – видео из деревни Уйта Виноградовского округа, где летом проживает 200 человек.

В лесополосе, которая раньше радовала северян дарами природы, больше года формируется даже не свалка, а настоящая пороховая бочка: горы досок от разбора “деревяшек”, охапки веток, строительный мусор, старые покрышки и прочий хлам.

Сейчас кучи мусора уже разрослись до 100 квадратов. И это не предел, ведь регоператор, как и по всей области, вывозит из деревни только ТКО. А крупногабаритный мусор и всё, что нельзя вынести на контейнерную площадку, жители вынуждены выбрасывать куда попало.

Местные власти от проблемы отмахиваются, игнорируя свои же обязанности по проведению земельного контроля, а захламление леса остатками сараек и мебели лишь набирает обороты.

Народный фронт обратился к правоохранителям. Просит полицию найти и наказать виновников свалки, а прокуратуру – обязать чиновников расчистить вверенную им территорию. 


16 июнь 17:20 | : Скандалы

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