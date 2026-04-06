Благоустройство в Березнике обернулось гигантской свалкой

В продолжение мониторинга мусорной реформы Поморья представители Народного фронта побывали в районе бывшего аэропорта посёлка Двинской Березник Виноградовского округа.



По дороге к воздушной гавани разрослась тотальная несанкционированная свалка. В огромную кучу (вдвое выше человеческого роста) свалены срезанные кусты, ветки деревьев и прочие залежи растительных отходов, а также груды покрышек, бытового мусора, пластиковые бутылки и стекло.



По словам местных жителей, причина свалки-гиганта – работы по благоустройству посёлка по проекту “Комфортное Поморье”. Но о каком комфорте можно говорить, если в одном месте мусор убираем, вкладываем немалые средства в улучшение территории, а в другом – этим же мусором и захламляем, создаем новые свалки?



Народный фронт обратился в полицию округа. Требует найти и наказать виновников этого безобразия и обязать муниципалитет ликвидировать незаконное лежбище в кратчайшие сроки.

