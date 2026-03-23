Из леса под Новодвинском устроили свалку

В Народном фронте – видео от подписчика, обнаружившего масштабную нелегальную свалку в лесосеке вдоль трассы Новодвинск – Лесная речка.

На кадрах нашего очевидца – уродливые горы хлама прямо в придорожной полосе. Сюда без зазрения совести свозят строительные отходы, старые шины и пластиковые мешки с бытовым мусором.

Масштаб захламления доказывает: свалка формируется долгое время. Среди деревьев свалены не только кучи ТКО, но и крупногабаритная мягкая и корпусная мебель.

Такие незаконные полигоны наносят колоссальный вред лесному фонду и создают пожарную опасность. А варварское отношение к природе процветает именно там, где нарушители чувствуют себя абсолютно безнаказанно.

Народный фронт обратился в прокуратуру Поморья. Требуем обязать власти Приморского округа очистить лес от мусора и выстроить работающую систему земельного контроля, чтобы пресечь появление новых свалок. 

01 июнь 15:02 | : Скандалы

