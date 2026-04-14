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"Ясный" перец. В Севердвинске застройщику вынесено предупреждение

По результатам проверки прокуратуры г. Северодвинска застройщик привлечен к административной ответственности за нарушение порядка размещения информации в единой информационной системе жилищного строительства (далее – информационная система).

Информационная система предназначена для обеспечения свободного доступа граждан к информации об объекте долевого строительства.

В ходе проверки установлено, что ООО «СЗ «Союзархпром», являющийся застройщиком ЖК «Ясный» в г. Северодвинске, нарушен срок размещения в информационной системе изменений, внесенных в проектную документацию указанного жилого комплекса.

По указанному факту прокуратурой города возбуждено два дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 13.19.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области организация-застройщик и ее руководитель привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.

 

16 июнь 15:35 | : Скандалы

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