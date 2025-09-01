В Архангельске два застройщика нарушили права дольщиков

Прокуратурой г. Архангельска по результатам проверки исполнения законодательства о долевом жилищном строительстве в деятельности
двух застройщиков выявлены нарушения, выразившиеся во включении в договоры долевого участия условий, ущемляющих права дольщиков.
В этой связи руководителям строительных компаний внесены представления, которые удовлетворены, договоры приведены в соответствие с требованиям законодательства.
Постановлениями Управления Роспотребнадзора области по возбужденным прокуратурой г. Архангельска по указанным фактам делам об административных правонарушениях руководители организацией привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ, им назначены наказания в виде штрафов.
Всего в результате принятых органами прокуратуры мер реагирования восстановлены права 117 участников долевого строительства, строительные площадки 18 объектов долевого строительства приведены в соответствие с нормами действующего законодательства, недостающая информация по 3 застройщикам размещена в единой информационной системе жилищного строительства.