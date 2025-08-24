В Котласе прокуратура пресекла нарушение прав дольщиков строительства

Котласской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения прав граждан-участников долевого строительства жилья.

Установлено, что в договоры о долевом строительстве, заключенные одним из застройщиков г. Котласа включены условия, ущемляющие права дольщиков.

Так, застройщиком незаконно указывалось на обязанность участника долевого строительства в день приема-передачи квартиры заключить договор с управляющей организацией, хотя данная обязанность возложена на застройщика. Также договором предусматривалась возможность удержания квартиры до полной оплаты цены договора.

Кроме того, в ходе проверки выявлен ряд нарушений при организации строительных работ на самом объекте долевого строительства.

В этой связи прокуратурой организации-застройщику внесено представление об устранении нарушений закона, а в отношении генерального директора общества и самого юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя).

По результатам рассмотрения административных производств руководитель и организация привлечены к административной ответственности.

Застройщиком нарушения устранены в полном объеме, строительная площадка приведена в надлежащее состояние, в договоры долевого участия внесены изменения, о чем проинформированы граждане.