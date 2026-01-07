В Севродвинске восстановили права обманутых дольщиков

Прокуратурой г. Северодвинска по результатам проверки исполнения законодательства о долевом жилищном строительстве в деятельности

застройщиков ООО «СЗ «СУ СМК», ООО «СЗ «Экостройтранс» и ООО «СЗ «Строй центр» выявлены нарушения, выразившиеся во включении в договоры долевого участия условий, ущемляющих права дольщиков, в связи с чем руководителям строительных компаний внесены представления, которые удовлетворены, договоры приведены в соответствие требованиям законодательства.

Постановлениями Управления Роспотребнадзора по области по возбужденным прокуратурой г. Северодвинска по указанным фактам делам об административных правонарушениях руководители организацией привлечены к ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ, им назначены наказания в виде штрафов.

Защита прав граждан-участников долевого строительства находится на постоянном контроле в прокуратуре области и автономного округа.

В результате принятых в 2025 году мер реагирования восстановлены права 665 участников долевого строительства, строительные площадки 20 объектов долевого строительства приведены в соответствие с нормами действующего законодательства, недостающая информация по 7 застройщикам размещена в единой информационной системе жилищного строительства, из единого реестра проблемных объектов исключен один объект долевого строительства, факты нарушения застройщиком порядка привлечения средств граждан на сумму свыше 12 млн рублей явились основанием для привлечения руководителя к уголовной ответственности по ч.2 ст. 200.3 УК РФ.