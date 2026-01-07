Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Севродвинске восстановили права обманутых дольщиков

Прокуратурой г. Северодвинска по результатам проверки исполнения законодательства о долевом жилищном строительстве в деятельности 
 застройщиков ООО «СЗ «СУ СМК», ООО «СЗ «Экостройтранс» и ООО «СЗ «Строй центр» выявлены нарушения, выразившиеся во включении в договоры долевого участия условий, ущемляющих права дольщиков, в связи с чем руководителям строительных компаний внесены представления, которые удовлетворены, договоры приведены в соответствие требованиям законодательства.

Постановлениями Управления Роспотребнадзора по области по возбужденным прокуратурой г. Северодвинска по указанным фактам делам об административных правонарушениях руководители организацией привлечены к ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ, им назначены наказания в виде штрафов.

Защита прав граждан-участников долевого строительства находится на постоянном контроле в прокуратуре области и автономного округа.

В результате принятых в 2025 году мер реагирования восстановлены права 665 участников долевого строительства, строительные площадки 20 объектов долевого строительства приведены в соответствие с нормами действующего законодательства, недостающая информация по 7 застройщикам размещена в единой информационной системе жилищного строительства, из единого реестра проблемных объектов исключен один объект долевого строительства,  факты нарушения застройщиком порядка привлечения средств граждан на сумму свыше 12 млн рублей явились основанием для привлечения руководителя к уголовной ответственности по ч.2 ст. 200.3 УК РФ.

27 январь 14:13 | : Скандалы

Главные новости


Здравствуй, племя молодое. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Куда катится Иран?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (281)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20