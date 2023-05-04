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Замглавы Онежского района Захарчук оштрафован на 5 тысяч за бездействие

Заместитель главы администрации МО «Онежский муниципальный район», начальник МКУ «Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре администрации МО «Онежский муниципальный район» вновь привлечен судом к административной ответственности по ст.5.59 КоАП РФ.

По результатам проверки Онежской межрайонной прокуратуры выявлено, что главный врач ГБУЗ АО «Онежская ЦРБ» обратилась к заместителю главы администрации с заявлением о принятии мер по организации дорожного движения с целью беспрепятственного проезда автомобильной техники для доставки дров в Прилукский фельдшерско-акушерский пункт Онежского района. 

Ответ должным лицом направлен заявителю не был.  

В связи с допущенным нарушением закона межрайонным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено судом к административной ответственности и оштрафовано на 5000 рублей.

Напомним, что ранее заместитель главы мировым судом судебного участка №1 Онежского судебного района уже привлекался по аналогичной статье к административной ответственности.

По результатам проверки прокуратуры установлено, что он  не дал письменный ответ двум гражданам в установленный законом срок, а обращение еще одной гражданки не рассмотрел объективно и всесторонне.

20 июнь 16:47 | : Скандалы

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