Северодвинскому терапевту вынесли приговор за смерть пациента в очереди на прием

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал врача-терапевта одной из больниц г. Северодвинска виновной по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Установлено, что женщина в период с 01.10.2024 по 09.10.2024, являясь лечащим врачом мужчины 1968 г.р., необходимые диагностические мероприятия для выявления причин исходно интенсивных болей в грудной клетке, которые побудили пациента с ишемической болезнью сердца к самостоятельному обращению за медицинской помощью и лечением, не провела, соответствующее и адекватное лечение не назначила, установила неправильный диагноз патологии позвоночника.

Допущенные врачом нарушения оказания медицинской помощи привели к развитию инфаркта и смерти мужчины 09.10.2024 во время ожидания очередного приема у данного врача в больнице.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на 1 год 6 месяцев. Гражданский иск к медицинскому учреждению удовлетворен на сумму 1 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.