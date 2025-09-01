Акушеру-гинекологу из Котласа вынесли приговор за смерть младенца

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал врача акушера-гинеколога городской больницы виновной по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Установлено, что 30 марта 2023 года при ведении родов у пациентки Котласской городской больницы виновная допустила грубые нарушения утвержденных клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи, вследствие чего от перенесенной в родах тяжелой асфиксии у родившегося живого доношенного ребенка развилось органическое поражение головного мозга. Повреждения повлекли гибель новорожденного при наличии реальной возможности избежать неблагоприятного исхода.

В ходе рассмотрения дела подсудимая свою вину не признала.

Приговором суда медицинскому работнику назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с дополнительным наказанием в виде запрета заниматься медицинской деятельностью на срок 2 года.