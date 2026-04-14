В Архангельске судили мошенника, пытавшегося нагреть руки на проблеме инвалидов

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным директора коммерческой организации по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что осужденный после заключения в 2024 году государственного контракта на ремонт одного из офисов бюджетного учреждения в рамках национального проекта «Демография» установил, что имеются расхождения в рабочей и проектной сметах в части стоимости поставки и установки платформы для маломобильной группы населения.

Преследуя умысел на хищение бюджетных денежных средств, осужденный приобрел у изготовителя платформу за 580 тыс. рублей, предоставив заказчику документы о якобы понесенных им затрат на суммы свыше 3,7 млн рублей. Однако заказчиком своевременно выявлено данное несоответствие, вследствие чего работы оплачены не были.

Вину в совершении указанного преступления осужденный не признал.

Приговором суда директору коммерческой организации назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.