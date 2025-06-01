В Архангельске директор стройфирмы прикарманил 2.5 млн рублей из сметы

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 52-летнего директора строительной организации виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что подсудимый после заключения в 2024 г. государственного контракта по ремонту одного из офисов бюджетного учреждения в рамках национального проекта «Демография» установил, что имеются расхождения в рабочей и проектной сметах в части стоимости поставки и установки платформы для маломобильной группы населения.

В этой связи руководитель Общества приобрел у изготовителя платформу за 607 тыс. рублей, а заказчику предоставил документы, что понес затраты свыше 3 млн рублей. Таким образом, осужденным было похищено около 2,5 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Исковые требования потерпевшего о возмещении вреда, причиненного преступлением, удовлетворены.

Приговор в законную силу не вступил.