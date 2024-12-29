Архангельск. Соломоново искушение

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным представителя коммерческой организации – акционерного общества «Промстройсервис» Дмитрия Соломонова в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Установлено, что подсудимый в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году в составе организованной группы, с использованием служебного положения, совершил хищение бюджетных денежных средств в рамках исполнения государственного контракта по строительству социально-значимого объекта – лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» в общей сумме свыше 128 млн рублей путем поставки оборудования по завышенным ценам.

С подсудимым в ходе предварительного следствия заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 800 тыс. рублей.