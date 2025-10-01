Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Коммерсант пытался обмануть Архангельск на установке платформы для инвалидов

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый после заключения в 2024 году государственного контракта на ремонт одного из офисов бюджетного учреждения в рамках национального проекта «Демография» установил, что имеются расхождения в рабочей и проектной сметах в части стоимости поставки и установки платформы для маломобильной группы населения. 

Преследуя умысел на хищение бюджетных денежных средств, мужчина приобрел у изготовителя платформу за 580 тыс. рублей, предоставив заказчику документы о якобы понесенных им затратах на сумму свыше 3,7 млн рублей. Однако заказчиком своевременно выявлено данное несоответствие, вследствие чего оплачивать работы последний отказался. 

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

13 ноябрь 09:53

Борьба с кровометанием, жилищный кризис и другие вести Поморья из ноября 1925 года
Кадры в кадре. Депутаты АрхГорДумы за неделю

