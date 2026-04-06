В архангельском детсаду "Ветерок" идет кривой ремонт

По жалобам родителей, обеспокоенных срывом срока капремонта детсада “Ветерок”, Народный фронт побывал на Котласской, 9/1.



Заказчик работ – администрация садика, исполнитель – ООО “Ремонт-Лайф”. Согласно сайту госзакупок: https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3290128442525000011, стоимость контракта – 58,2 млн рублей, а срок его завершения – декабрь 2025 года.



И хотя всю сумму подрядчик не получил, вопросы здесь, скорее, к проектировщику. Работы идут чётко по проектной документации, но создаётся впечатление, что она выполнена без “привязки к местности”: поручни у лестниц не предусмотрены, монтаж вентиляции не запланирован, ширина подоконников блокирует тепло от батарей.



Народный фронт обратился в мэрию Архангельска. Требуем вмешаться в ситуацию, провести проверку и доработать проект. Малыши не могут ходить по лестницам без перил и играть в группах, где капает с потолка из-за отсутствия утеплителя на крыше.





