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Народный фронт зашел в новый дом на Воронина и ужаснулся

В Народный фронт обратился Александр Шумилов. Инвалид с детства въехал в новостройку на Воронина, 28, корпус 6, но жить в ней непросто.

Лифты не работают: пенсионеры, инвалиды и мамы с колясками забираются к себе по лестницам, в квартирах под окнами зияют щели и нет горячей воды, ведь дом не принят управляющей компанией, которую до сих пор не назначила мэрия.

Новостройку на 300 квартир за миллиард 140 миллионов рублей по нацпроекту «Жильё и городская среда» возводила Арктическая строительная компания. Муниципалитет торопил строителей сдать объект «под ёлочку», и они пошли навстречу. Мэрия выдала жильцам ключи 28 декабря, но условия для них до сих пор не подготовила.

В результате совместного рейда подрядчик пообещал устранить замечания новосёлов. Народный фронт обратился в администрацию Архангельска и областную госжилинспекцию. Требует обеспечить работу управляющей компании: включить лифты и дать горячее водоснабжение!


14 январь 14:16 | : Скандалы

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