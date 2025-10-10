Дмитрий Морев благословил детсад "Ветерок" на капитальный ремонт

Детский сад «Ветерок» на ул. Котласской проходит комплексное обновление: заменяются инженерные сети, полностью обновляются внутренние помещения, утепляется фасад.



Принято решение модернизировать спальные помещения двух групп: устанавливаются радиаторы — спальные помещения станут тёплыми. Объём финансирования — 60 млн руб., срок сдачи — конец ноября.



«Подрядчик «Ремонт-Лайв» ранее уже работал по другим учреждениям, и всегда его приходилось подгонять. «Ветерок» - не исключение. В ходе последней рабочей поездки мы предупредили: на продление контракта компания может не рассчитывать. Если не справятся в срок, то будут платить пени», — рассказал глава Архангельска Дмитрий Морев.



Параллельно детсад закупает новое оборудование, кроватки и мебель. На стенах появятся сюжеты по мотивам писаховских сказок.



