Дмитрий Морев распорядился утеплить детский сад "Ветерок"

Программа капремонта дошкольных учреждений стартовала лишь в этом году, и Архангельск включился в нее с пилотным проектом. Первым в работу взяли садик «Ветерок» на ул. Котласской.

- Здание было построено в 1968 году и остро нуждалось в ремонте. Сейчас ситуация меняется: идет замена инженерных сетей, полная реновация внутренних помещений, утепление фасадов, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев по итогам выезда на объект.

У «Ветерка» есть своя уникальная особенность: при строительстве спальни двух групп были оборудованы на верандах без отопления. Детей в меховых мешках укладывали на дневной сон в эти помещения даже в минусовую погоду. В наши дни такое закаливание поддержат не многие родители, поэтому найдено решение: веранды утеплены, устанавливаются радиаторы – спальни будут теплыми.

Объем финансирования на выполнение ремонтных работ - 60 млн руб. Срок сдачи работ – конец ноября. Подрядчик «Ремонт-Лайв» ранее уже работал на городских объектах, и всегда его приходилось торопить. «Ветерок» - не исключение. В ходе последней рабочей поездки строителей предупредили: на продление контракта компания может не рассчитывать. Если не справятся в срок, то будут платить пени.

Пока идет подготовка помещений, детский сад закупает новое оборудования, кроватки и другую мебель. Есть и договоренность с художником – на стенах появятся сюжеты по мотивам писаховских сказок.



