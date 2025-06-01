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На окраинах Архангельска творится деревянный беспредел

В Народный фронт обратились жители посёлка 29 лесозавода областного центра. На улице Мудьюгская деревянные тротуары к водоразборной колонке давно требуют ремонта. Полностью сгнили не только лаги мостовой, но и само покрытие. Доски шатаются, между ними опасные щели. 

Северяне жалуются, что особенно страшно по таким мостовым ходить весной и осенью, когда скользко и темно, и людям приходится быть очень осторожным, чтобы не попасть в капкан неисправной мостовой. 

Мостками пользуются жители четырёх домов на 50 квартир, в основном пенсионеры. 

Жалобы людей администрация Маймаксанского округа игнорирует, хотя последний ремонт тротуаров здесь был более десяти лет назад.

Народный фронт обратился в мэрию Архангельска с требованием найти собственника мостовой и обязать привести тротуары в порядок.

  

30 июль 16:21 | : Скандалы

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