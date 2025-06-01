Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский "Ветерок" скоро будет готов к приему дошколят

«Ветерок» на Котласской – первый садик Архангельска, который мы включили в федеральную программу по капремонту детских садов. Ранее такая программа была лишь для школ. Так отрекомендовал градоначальник Архангельска обновленное дошкольное учреждение, только выйдя из его стен.

- Сегодня побывал на объекте. С первой ласточкой всегда непросто: у зданий дошкольных учреждений своя специфика, мы набираемся опыта в деле проектирования и ремонта. Сумма финансирования здесь 60 млн рублей. Срок сдачи – конец ноября. На данный момент замечаний к подрядчику «Ремонт-Лайв» достаточно много.

Вместе с директором компании мы прошли оба этажа и осмотрели фасад. Определили сроки по каждому этапу, чтобы ускорить темп. Тот случай, когда подрядчика нужно держать в тонусе.

После завершения капремонта в группах будут работать художники. Оформление помещений по сказкам Писахова должно понравиться и детям, и родителям.

Также из федеральной казны выделено 4,8 млн рублей на новое оборудование, кроватки и другую мебель. 90 воспитанников корпуса на ул. Котласской вернутся в обновленное здание, что стало возможным благодаря поддержке проекта губернатором Александром Цыбульским. В последующем мы планируем провести и благоустройство прогулочных участков.


22 июль 12:20 | : Политика / Экономика

Главные новости


Не время отдыхать. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Без Ларисы. Определились кандидаты в губернаторы Архангельской области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (287)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20