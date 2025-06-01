Архангельский "Ветерок" скоро будет готов к приему дошколят

«Ветерок» на Котласской – первый садик Архангельска, который мы включили в федеральную программу по капремонту детских садов. Ранее такая программа была лишь для школ. Так отрекомендовал градоначальник Архангельска обновленное дошкольное учреждение, только выйдя из его стен.



- Сегодня побывал на объекте. С первой ласточкой всегда непросто: у зданий дошкольных учреждений своя специфика, мы набираемся опыта в деле проектирования и ремонта. Сумма финансирования здесь 60 млн рублей. Срок сдачи – конец ноября. На данный момент замечаний к подрядчику «Ремонт-Лайв» достаточно много.



Вместе с директором компании мы прошли оба этажа и осмотрели фасад. Определили сроки по каждому этапу, чтобы ускорить темп. Тот случай, когда подрядчика нужно держать в тонусе.



После завершения капремонта в группах будут работать художники. Оформление помещений по сказкам Писахова должно понравиться и детям, и родителям.



Также из федеральной казны выделено 4,8 млн рублей на новое оборудование, кроватки и другую мебель. 90 воспитанников корпуса на ул. Котласской вернутся в обновленное здание, что стало возможным благодаря поддержке проекта губернатором Александром Цыбульским. В последующем мы планируем провести и благоустройство прогулочных участков.



