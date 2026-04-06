Розничная торговля в Архангельске грешит зарплатами в конвертах

провели совместные информационные визиты в магазины розничной торговли региональной торговой сети. Мероприятие было направлено на профилактику нарушений трудового законодательства в этой сфере.

В трех из семи магазинов работники подтвердили, что трудятся как стажеры от двух дней до нескольких месяцев без официального трудового договора. Во время визитов сотрудникам магазинов рассказали о негативных последствиях нелегальной занятости и выплаты зарплат «в конвертах».

Результаты информационных визитов будут подведены на очередном заседании рабочей группы по противодействию нелегальной занятости при администрации г. Архангельска с участием правоохранительных органов и прокуратуры. Напоминаем, что с 2024 года действуют новые положения закона «О занятости населения», которые предусматривают меры противодействия теневой занятости.

За нарушение законодательства и нелегальное трудоустройство работодатель несет административную ответственность. Трудовые отношения должны оформляться исключительно письменным договором в течение трех дней с момента фактического допуска к работе, а использование гражданско-правовых договоров для регулирования фактических трудовых отношений запрещено.

Илья Тильман, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«Проведение информационных визитов на предприятия торговли и других отраслей будет продолжено. Профилактика — одно из ключевых направлений работы рабочих групп межведомственной комиссии Архангельской области по противодействию нелегальной занятости. Сегодня стоит приоритетная задача на системное «обеление» отраслей экономики с повышенным риском неформальных трудовых отношений».