Маркетплейсы в Архангельске грешат зарплатами в конвертах

В Архангельске представители Гострудинспекции и городской администрации провели совместные информационные визиты в пункты выдачи заказов популярных маркетплейсов. Мероприятие было направлено на профилактику нарушений трудового законодательства в этой сфере.

Результаты визитов оказались тревожными. Только в четырех из десяти пунктов работники подтвердили, что трудятся по официальному трудовому договору. Всего в двух пунктах был оборудован уголок покупателя, при этом книги жалоб и предложений оказались незаполненными. Более чем в половине случаев отсутствовала какая-либо информация о предпринимателе, осуществляющем деятельность.

Во время визитов сотрудникам пунктов выдачи заказов рассказали о негативных последствиях нелегальной занятости и выплаты зарплат «в конвертах». Напоминаем, что с 2024 года действуют новые положения закона «О занятости населения», которые предусматривают меры противодействия теневой занятости.

За нарушение законодательства и нелегальное трудоустройство работодатель несет административную, налоговую и даже уголовную ответственность. Трудовые отношения должны оформляться исключительно письменным договором, а использование гражданско-правовых договоров для регулирования фактических трудовых отношений запрещено.

Илья Тильман, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«Проведение информационных визитов в пункты выдачи заказов и другие предприятия будет продолжено. Это одно из ключевых направлений работы рабочих групп межведомственной комиссии Архангельской области по противодействию нелегальной занятости. Сегодня стоит приоритетная задача на системное «обеление» отраслей экономики с повышенным риском неформальных трудовых отношений».