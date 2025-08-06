Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Маркетплейсы в Архангельске грешат зарплатами в конвертах

В Архангельске представители Гострудинспекции и городской администрации провели совместные информационные визиты в пункты выдачи заказов популярных маркетплейсов. Мероприятие было направлено на профилактику нарушений трудового законодательства в этой сфере.

Результаты визитов оказались тревожными. Только в четырех из десяти  пунктов работники подтвердили, что трудятся по официальному трудовому договору. Всего в двух пунктах был оборудован уголок покупателя, при этом книги жалоб и предложений оказались незаполненными. Более чем в половине случаев отсутствовала какая-либо информация о предпринимателе, осуществляющем деятельность.

Во время визитов сотрудникам пунктов выдачи заказов рассказали о негативных последствиях нелегальной занятости и выплаты зарплат «в конвертах». Напоминаем, что с 2024 года действуют новые положения закона «О занятости населения», которые предусматривают меры противодействия теневой занятости.

За нарушение законодательства и нелегальное трудоустройство работодатель несет административную, налоговую и даже уголовную ответственность. Трудовые отношения должны оформляться исключительно письменным договором, а использование гражданско-правовых договоров для регулирования фактических трудовых отношений запрещено.

 Илья Тильман, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«Проведение информационных визитов в пункты выдачи заказов и другие предприятия будет продолжено. Это одно из ключевых направлений  работы рабочих групп межведомственной комиссии Архангельской области по противодействию нелегальной занятости. Сегодня стоит приоритетная задача на системное «обеление» отраслей экономики с повышенным риском неформальных трудовых отношений».

01 октябрь 14:45 | : Скандалы

Главные новости


Марков Немировичу-Данченко из Архангельска
Спасти и сохранить. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (19)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20