ГИТ бдит. В маркетплейсах Архангельска используют труд нелегалов

Вопрос о легализации трудовых отношений по результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий обсудили в Правительстве Архангельской области на заседании межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости.

На заседании комиссии рассмотрели меры по противодействию нелегальной занятости в сфере предоставления частных охранных услуг, а также подвели предварительные итоги работы по легализации трудовых отношений в пунктах выдачи заказов «Ozon» и «Wildberries». Представители межведомственной комиссии совместно с муниципалитетами провели информационных выезды в 105 пунктах выдачи заказов, по результатам которых в 71 пункте зафиксированы факты осуществления трудовых отношений без заключения трудового договора. Организаторы пунктов выдачи заказов, в которых выявлены факты нелегальной занятости, приглашены для дачи пояснений. По результатам работы информация передана в налоговые органы для принятия мер. Участники отметили активное участие Гострудинспекции в работе на муниципальном уровне.

Руководитель инспекции труда Алексей Хоробров представил результаты проверки Малошуйской дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД».

Внеплановая проверка, проведенная Гострудинспекцией по требованию Северо-Западной транспортной прокуратуры, подтвердила факт подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. Работодатель привлекал граждан для проведения работы по сногоборьбе на стрелочных переводах железнодорожных путей. При этом характер этих работ соответствовал признакам трудовых отношений. Материалы проверки также направлены в налоговые органы.

Как отметил Алексей Хоробров, от подмены трудовых отношений гражданско-правовыми прежде всего страдают законные права физических лиц на оплату труда в полном объеме, охрану труда, а также их пенсионное обеспечение. В настоящее время выявление фактов нелегальной занятости является одним из приоритетов в работе инспекции и находится на постоянном контроле.