Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ГИТ бдит. В маркетплейсах Архангельска используют труд нелегалов

Вопрос о легализации трудовых отношений по результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий обсудили в Правительстве Архангельской области на заседании межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. 

На заседании комиссии рассмотрели меры по противодействию нелегальной занятости в сфере предоставления частных охранных услуг, а также подвели предварительные итоги работы по легализации трудовых отношений в пунктах выдачи заказов «Ozon» и «Wildberries». Представители межведомственной комиссии совместно с муниципалитетами провели информационных выезды в 105 пунктах выдачи заказов, по результатам которых в 71 пункте зафиксированы факты осуществления трудовых отношений без заключения трудового договора. Организаторы пунктов выдачи заказов, в которых выявлены факты нелегальной занятости, приглашены для дачи пояснений. По результатам работы информация передана в налоговые органы для принятия мер. Участники отметили активное участие Гострудинспекции в работе на муниципальном уровне.

Руководитель инспекции труда Алексей Хоробров представил результаты проверки Малошуйской дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД». 

Внеплановая проверка, проведенная Гострудинспекцией по требованию Северо-Западной транспортной прокуратуры, подтвердила факт подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами.  Работодатель привлекал граждан для проведения работы по сногоборьбе на стрелочных переводах железнодорожных путей. При этом характер этих работ соответствовал признакам трудовых отношений. Материалы проверки также направлены в налоговые органы.

Как отметил Алексей Хоробров, от подмены трудовых отношений гражданско-правовыми прежде всего страдают законные права физических лиц на оплату труда в полном объеме, охрану труда, а также их пенсионное обеспечение. В настоящее время выявление фактов нелегальной занятости является одним из приоритетов в работе инспекции и находится на постоянном контроле.   

28 ноябрь 12:38 | : Скандалы

Главные новости


Тихое безумие. О перебросе вод Северной Двины на юг
Дональд Трамп. «Миру - мир»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (391)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20