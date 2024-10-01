В Архангельской области и НАО усилилась борьба за белые зарплаты

Гострудинспекция осуществила первые профилактические мероприятия в рамках положений Федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации» и реализации приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 февраля 2024 г. №40н по противодействию нелегальной занятости.

С 1 марта 2024 года территориальные органы Роструда получили доступ к сведениям и информации, в том числе составляющим налоговую тайну от налоговых органов Российской Федерации.

Гострудинспекцией проанализированы данные о работодателях взаимодействующих более чем с 35 самозанятыми со среднемесячным размером дохода от указанного работодателя более 35 тысяч рублей, средней продолжительностью работы с указанным работодателем более трех месяцев, при условии, что для этих самозанятых доля дохода от организации (ИП) составляет 90% и более.

Всего на территории Архангельской области выявлено 47 организаций (ИП), взаимодействующих с самозанятыми и подпадающих под критерии приказа Минтруда России.

По указанным основаниям Гострудинспекцией в Архангельской области и Ненецком автономном округе в адрес ООО «Пиццерия в Нарьян-Маре» вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства.

После получения предостережения организация пересмотрела договорные отношения с 5 физическими лицами (самозанятыми), уплатила сумму неоплаченных налогов и направила в ФНС России уточненные налоговые декларации и расчет страховых взносов.