ЧОПы Архангельской области грешат нелегальной занятостью

Тема соблюдения трудового законодательства и противодействия нелегальной занятости в сфере частной охраны стала ключевой на заседании Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности с участием инспекции труда, организованном Управлением Росгвардии по Архангельской области.

В адрес Гострудинспекции в Архангельской области и НАО в 2025 году из ФНС поступила информация о 10 охранных организациях, выплачивающих заработную плату ниже МРОТ 186 работникам. Управление Росгвардии по Архангельской области предоставило сведения об 11 организациях, у которых усматриваются признаки нелегальной занятости, в том числе уклонение от заключения трудового договора.

В результате совместной работы 9 частных охранных организаций будут рассмотрены на ближайшем заседании Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости в Архангельской области, информация по 2 охранным организациям направлена в межведомственные комиссии Краснодарского края и г. Москвы для рассмотрения и принятия решений.

Заместитель руководителя Гострудинспекции Илья Тильман отметил, что особенности в применении норм Трудового кодекса для частных охранных организаций отсутствуют. Трудовой надзор за частными охранными организациями осуществляется на общих основаниях. Особое внимание сегодня уделяется профилактике и адресному выявлению нарушений с применением действующих в трудовом надзоре индикаторов риска.

Проблема нелегальной занятости в 2025 году признается одной из ключевых угроз для экономики страны. Для «обеления» отдельных отраслей, в том числе сферы частной охраны, Гострудинспекция активно взаимодействует с территориальными органами ФНС, прокуратуры, Росгвардии, минтрудом региона.

Гострудинспекция предупреждает о недопустимости подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. Такая практика влечёт за собой не только внеплановые проверки, но и возможность переквалификации договора в трудовой с доначислением всех выплат, а также включение организации в федеральный реестр недобросовестных работодателей.