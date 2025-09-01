Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ЧОПы Архангельской области грешат нелегальной занятостью

Тема соблюдения трудового законодательства и противодействия нелегальной занятости в сфере частной охраны стала ключевой на заседании Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности с участием инспекции труда, организованном Управлением Росгвардии по Архангельской области.

В адрес Гострудинспекции в Архангельской области и НАО в 2025 году из ФНС поступила информация о 10 охранных организациях, выплачивающих заработную плату ниже МРОТ 186 работникам. Управление Росгвардии по Архангельской области предоставило сведения об 11 организациях, у которых усматриваются признаки нелегальной занятости, в том числе уклонение от заключения трудового договора.

В результате совместной работы 9 частных охранных организаций будут рассмотрены на ближайшем заседании Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости  в Архангельской области, информация по 2 охранным организациям направлена в межведомственные комиссии  Краснодарского края и г. Москвы для рассмотрения и принятия решений.

Заместитель руководителя Гострудинспекции Илья Тильман отметил, что  особенности в применении норм Трудового кодекса для частных охранных организаций отсутствуют. Трудовой надзор за частными охранными организациями осуществляется на общих основаниях. Особое внимание сегодня уделяется профилактике и адресному выявлению нарушений с применением действующих в трудовом надзоре индикаторов риска. 

Проблема нелегальной занятости в 2025 году признается одной из ключевых угроз для  экономики страны. Для «обеления» отдельных отраслей, в том числе сферы частной охраны, Гострудинспекция активно взаимодействует с территориальными органами ФНС, прокуратуры, Росгвардии, минтрудом региона. 

Гострудинспекция предупреждает о недопустимости подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. Такая практика влечёт за собой не только внеплановые проверки, но и возможность переквалификации договора в трудовой с доначислением всех выплат, а также включение организации в федеральный реестр недобросовестных работодателей. 

24 сентябрь 14:43 | : Скандалы

Главные новости


О сборнике архангельских литераторов 1844 года
Каким бывает счастье. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (318)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20