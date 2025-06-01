В Архангельской области стали реже штрафовать работодателей

Количество штрафов, наложенных Гострудинспекцией на работодателей в первом полугодии 2025 г., снизилось более чем в 2 раза при двукратном росте внеплановых проверок.

Об этих и других результатах работы Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе за первое полугодие 2025 г. говорилось на публичных обсуждениях правоприменительной практики соблюдения трудового законодательства.

Обсуждения прошли 30 июля 2025 г. в онлайн формате на базе Архангельского областного центра занятости населения. В обсуждении приняли участие более 180 представителей крупнейших работодателей региона, прокуратуры, минтруда региона и органов местного самоуправления.

Выступающие рассказали об изменениях, нововведениях и основных тенденциях в области осуществления контрольной (надзорной) деятельности, эффективных инструментах профилактики нарушений трудового законодательства, особенностях организации работы по противодействию нелегальной занятости и задолженности по заработной плате.

Руководитель инспекции Алексей Хоробров уделил особое внимание вопросам совершенствования механизмов контрольно-надзорной деятельности и роли профилактических мероприятий. При этом представители инспекции обратили внимание работодателей на совершенствование риск-ориентированного подхода. Количество внеплановых проверок при срабатывании индикаторов риска в организациях Архангельской области возросло почти в 4 раза — до 23 против 6 проверок в 1 полугодии 2024 г.