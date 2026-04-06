В Виноградовском доме престарелых утаивали наследство умерших

Прокуратурой Виноградовского района в ходе осуществления надзорных мероприятий установлено, что на расчетном счете ГБСУ АО «Виноградовский дом социального обслуживания» имеются денежные средства граждан, умерших в период пребывания в данном учреждении.

Родственники у таких лиц отсутствовали, либо в установленный законом срок не реализовали свое право на вступление в наследство умерших.

Поскольку обнаруженные денежные средства обладали признаками выморочного имущества, в целях обращения их в доход государства, прокурором района в суд предъявлены исковых заявления о понуждении МТУ Росимущества в Архангельской области и НАО обратиться к нотариусу за получением свидетельства о праве государства на данное наследственное имущество.

Решениями Ломоносовского районного суда г. Архангельска исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме.

Фактическое исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры.