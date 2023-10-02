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В Вельском психоневрологическом интернате обнаружены "мертвые души"

Прокуратура Вельского района Архангельской области провела проверку исполнения законодательства о собственности в государственном автономном стационарном учреждении региона «Вельский психоневрологический интернат».

Установлено, что во временном распоряжении на счете учреждения находятся денежные средства 45 умерших граждан. На протяжении длительного времени наследственных дел к их имуществу не заводилось ввиду отсутствия наследников, мер к фактическому принятию наследства не принималось.

В этой связи прокурором Вельского района в суд направлено исковое заявление о признании за Российской Федерацией в лице Межрегионального территориального управления Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе права собственности на денежные средства умерших постояльцев психоневрологического интерната на сумму более 10 млн рублей.

Требования прокурора удовлетворены. Судебное решение исполнено, денежные средства перечислены в федеральный бюджет.

17 ноябрь 09:13 | : Скандалы

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