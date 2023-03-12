В Сийском психоневрологическом интернате прокуратура выявила серьезные недочеты

Прокуратурой Пинежского района проведена проверка исполнения законодательства об охране здоровья, оказания медицинской помощи инвалидам в ГБСУ АО «Сийский психоневрологический интернат».

В ходе проверки личных дел проживающих граждан установлено, что работниками интерната ненадлежащим образом осуществляется контроль за сохранностью жилых помещений, находящихся в собственности недееспособных, в личных делах отсутствуют описи их имущества. Нарушаются сроки направления отчетов опекуна о хранении, об использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим имуществом.

Выявлены нарушения условий хранения лекарственных препаратов в учреждении.

В этой связи руководителю учреждения внесено представление об устранении нарушений.

Кроме того, в Пинежский районный суд направлено исковое заявление о признании права собственности Российской Федерации на денежные средства умершего гражданина, ранее проходившего стационарное лечение в ГБСУ АО «Сийский психоневрологический интернат», и находящихся на расчетном счете указанного учреждения, с требованием перечислить денежные средства в бюджет Российской Федерации в лице Межрегионального территориального управления Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

Устранение нарушений находится на контроле районного прокурора.