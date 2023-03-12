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В Сийском психоневрологическом интернате прокуратура выявила серьезные недочеты

Прокуратурой  Пинежского  района проведена проверка исполнения законодательства  об  охране  здоровья, оказания медицинской   помощи инвалидам в  ГБСУ АО  «Сийский психоневрологический интернат».  

В ходе проверки личных  дел проживающих  граждан установлено, что работниками интерната  ненадлежащим образом осуществляется контроль за  сохранностью жилых помещений, находящихся в собственности недееспособных, в личных делах отсутствуют описи их имущества. Нарушаются сроки направления отчетов опекуна о хранении, об использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим имуществом.

Выявлены нарушения условий хранения  лекарственных  препаратов в учреждении.

В этой связи руководителю учреждения  внесено  представление об устранении нарушений. 

Кроме того, в Пинежский  районный  суд направлено исковое  заявление о  признании права  собственности Российской Федерации на денежные средства умершего гражданина, ранее проходившего стационарное лечение в ГБСУ АО  «Сийский психоневрологический интернат», и находящихся на расчетном счете указанного учреждения, с  требованием  перечислить денежные средства в бюджет Российской Федерации в лице Межрегионального территориального управления Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

Устранение нарушений находится на контроле районного прокурора.

 

19 апрель 09:14 | : Скандалы

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