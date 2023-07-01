Прокуратура Виноградовского района направила деньги умершего в доход государства

Проведенной прокуратурой Виноградовского района проверкой установлено, что на расчетных счетах умерших граждан, содержавшихся на момент смерти в одном из социальных учреждений муниципального округа, находятся остатки денежных средств, которые никто из наследников не принял, не заявил о праве на наследство.

Указанные денежные средства являются выморочным имуществом, которое в силу действующего законодательства переходит в порядке наследования в собственность Российской Федерации, в связи с чем прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением.

Решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска требования прокурора Виноградовского района удовлетворены, на управление Росимущества по Архангельской области возложена обязанность обратиться к нотариусу за получением свидетельства о праве Российской Федерации на наследство – на денежные средства умерших граждан.

Денежные средства пополнят федеральный бюджет и будут задействованы при решении вопросов в различных сферах жизнедеятельности общества.