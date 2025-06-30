Вверх
В бюджете Архангельска появились 2 млн вымороченых денег

Проведенной прокуратурой г. Архангельска проверкой установлено, что во временном распоряжении на счете Маймаксанского психоневрологического интерната находятся денежные средства умерших граждан.

На протяжении значительного периода времени наследственных дел к имуществу умерших граждан не заводилось ввиду отсутствия наследников, мер к фактическому принятию наследства не принималось.

В первом полугодии 2025 года прокурором г. Архангельска в суд направлено 10 исковых заявлений о признании за Российской Федерацией в лице Межрегионального территориального управления Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе права собственности на такие денежные средства в общей сумме более 2 млн рублей.

На сегодняшний день требования прокурора г. Архангельска удовлетворены. Работа по обращению указанных денежных средств в государственную собственность Российской Федерации продолжается.

20 август 15:46 | : Экономика

