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Деньги умерших постояльцев специнтернатов Поморья переданы в бюджет государства

Проведенной Приморской межрайонной прокуратурой проверкой установлено, что на расчетных счетах умерших граждан, содержавшихся в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Ширшинский психоневрологический интернат» и ООО «Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота», находятся денежные средства, которые никто из наследников не принял, не заявил о праве на наследство. 

Указанные денежные средства являются выморочным имуществом, которое в силу действующего законодательства переходит в порядке наследования в собственность Российской Федерации, в связи с чем межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями.

Решениями Приморского районного суда Архангельской области требования межрайонного прокурора удовлетворены, на учреждения социального обслуживания населения возложена обязанность перечислить в бюджет денежные средства в общей сумме 3,4 млн рублей.

Данные средства пополнят федеральный бюджет и будут задействованы при решении вопросов в различных сферах жизнедеятельности общества.

25 июнь 12:34 | : Происшествия

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