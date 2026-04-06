Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Следы коррупции СРО обнаружены в Коноши

Прокуратура Коношского района Архангельской области провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. 

Установлено, что с июня 2021 года по август 2022 года финансовый директор ООО «Адамант» незаконно передал в интересах юридического лица руководителям региональной саморегулируемой организации 99 тыс. рублей за прием и пролонгацию членства в организации в отсутствие необходимых для этого квалифицированных специалистов в области строительства. 

Прокуратурой Коношского района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). 

Постановлением суда организация привлечена к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. 

(фото https://sakh.online

08 июнь 14:16 | : Скандалы

Главные новости


От Екатерины Великой до Путина. Эта загадочная солянка
Чужой среди своих. Актёр Певцов высказался за цензуру

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (116)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20