Следы коррупции СРО обнаружены в Коноши

Прокуратура Коношского района Архангельской области провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что с июня 2021 года по август 2022 года финансовый директор ООО «Адамант» незаконно передал в интересах юридического лица руководителям региональной саморегулируемой организации 99 тыс. рублей за прием и пролонгацию членства в организации в отсутствие необходимых для этого квалифицированных специалистов в области строительства.

Прокуратурой Коношского района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Постановлением суда организация привлечена к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

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