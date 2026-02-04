СРО в Архангельске продолжает поражать аппетитами руководителей

Прокуратура г. Архангельска провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что генеральный директор ООО «Строитель» в период с 30.07.2021 по 19.08.2024 незаконно передал в интересах юридического лица руководителям региональной саморегулируемой организации денежные средства в размере 149 тыс. рублей за прием и пролонгацию членства в организации в отсутствие необходимых для этого квалифицированных специалистов в области строительства.

В отношении общества прокуратурой г. Архангельска возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Устьянского судебного района Архангельской области юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей с конфискацией денег в сумме 149 тыс. рублей.

Постановление суда вступило в законную силу, штраф оплачен в полном объеме.