В Северодвинске бизнесмена оштрафовали за упорное желание дать взятку

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. 

Установлено, что руководитель ООО «СК-Альянс» неоднократно предлагал должностному лицу администрации г. Северодвинска взятку в виде денег и недвижимого имущества в особо крупном размере, а также передал часть обещанных денежных средств в размере 2 млн рублей за обеспечение гарантированного принятия положительного решения о повышении размера аванса на 60 млн рублей по контракту на капитальный ремонт здания образовательного учреждения. 

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в особо крупном размере). По результатам его рассмотрения компания оштрафована на 50 млн рублей. 

Кроме того, в отношении руководителя организации, передавшего денежное вознаграждение, в суде рассматривается уголовное дело, возбужденное по материалам проверки РУФСБ России по Архангельской области. 

14 январь 11:14 | : Скандалы

