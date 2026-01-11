В Северодвинске бизнесмена оштрафовали за упорное желание дать взятку

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что руководитель ООО «СК-Альянс» неоднократно предлагал должностному лицу администрации г. Северодвинска взятку в виде денег и недвижимого имущества в особо крупном размере, а также передал часть обещанных денежных средств в размере 2 млн рублей за обеспечение гарантированного принятия положительного решения о повышении размера аванса на 60 млн рублей по контракту на капитальный ремонт здания образовательного учреждения.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в особо крупном размере). По результатам его рассмотрения компания оштрафована на 50 млн рублей.

Кроме того, в отношении руководителя организации, передавшего денежное вознаграждение, в суде рассматривается уголовное дело, возбужденное по материалам проверки РУФСБ России по Архангельской области.