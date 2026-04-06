Жительница Котласа неудачно пыталась обмануть Пенсионный фонд

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 64-летнюю жительницу г. Котласа, виновной по ч. 2 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что с июля по октябрь 2020 года виновная, являясь пенсионером по старости, с целью увеличения размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в связи с приобретением необходимого календарного стажа в районах Крайнего Севера, передала соучастникам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, свои личные данные и 24 тыс. рублей за изготовление фиктивных документов о трудоустройстве на одном из предприятий в г. Северодвинске, отнесенном к районам Крайнего Севера.

На основании этих подложных документов она обратилась в клиентскую службу Управления пенсионного фонда в г. Котласе с заявлением о перерасчете пенсии, в результате чего на счет виновной были перечислены излишние денежные средства в виде повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии на общую сумму свыше 71 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью, возместила причиненный ущерб.

Постановлением суда он освобождена от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тыс. рублей.