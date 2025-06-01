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Две пенсионерки из Поморья пойдут под суд за мошенничество с выплатами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждены уголовные дела в отношении трех жительниц Няндомского и Коношского районов в возрасте от 51 до 58 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное  группой лиц по предварительному сговору). 

Следствием установлено, что подозреваемые, желая увеличить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в связи с приобретением необходимого календарного стажа в районах Крайнего Севера, действуя группой лиц по предварительному сговору с работниками подразделения Северодвинского предприятия, передали им необходимые материалы для подготовки фиктивных документов, согласно которым они якобы осуществляли трудовую деятельность на территории города Северодвинска. После предоставления ложных сведений в региональное Отделение Фонда пенсионного и социального страхования подозреваемые незаконно получали доплату к пенсии.

В ходе допросов подозреваемые  признали свою вину.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ и УМВД России по Архангельской области. Расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении участников мошеннической схемы продолжается в следственной части УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и возмещение причиненного бюджету ущерба.  

Дела приняты к производству Няндомским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.

18 июль 11:00 | : Происшествия

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