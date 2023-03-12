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В Северодвинске две дамы делали гешефт на северных надбавках

Следователями СЧ СУ УМВД России по Архангельской области на основании материалов, предоставленных сотрудниками регионального УФСБ, возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в период с сентября 2022 года по январь 2023 года две сотрудницы одной из организаций города Северодвинска, относящегося к районам Крайнего Севера, за денежное вознаграждение фиктивно трудоустраивали граждан в компанию, где они сами работали на руководящих должностях.

Аферистки подготавливали подложные договоры, на основании которых их «клиенты» сами обращались в отделение фонда пенсионного и социального страхования с заявлением о перерасчете им размера пенсии в связи с приобретением необходимого календарного «северного стажа».

По предварительным данным, таким образом были фиктивно трудоустроены несколько сотен граждан, а сумма незаконно полученных ими денежных выплат может превышать 10 миллионов рублей.

Следователи установили, что информацию о возможности незаконных махинаций жители области получали по принципу сарафанного радио – от своих знакомых, которые успешно подали липовые документы и получили надбавки к пенсии.

В настоящее время устанавливается точное количество граждан, незаконно завладевших социальными выплатами, и сумма причинённого ущерба. Расследование уголовного дела по части 2 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации продолжается.

21 апрель 07:24 | : Скандалы

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