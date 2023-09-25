Ушлая архангелогородка обманула социальный фонд России

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 56-летнюю жительницу областного центра виновной по ч.2 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что обвиняемая в период с 01.01.2023 до 31.03.2023 по фиктивным документам получила фиксированные выплаты к страховой пенсии, чем причинила ущерб отделению социального фонда России по Архангельской области и НАО.

Постановлением суда женщине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 000 рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.