Две пенсионерки из Поморья обманули государство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовных дел по обвинению жительниц Коношского района в возрасте 54 и 59 лет в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что обвиняемые, желая увеличить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в связи с приобретением необходимого календарного стажа в районах Крайнего Севера, действуя группой лиц по предварительному сговору с работниками подразделения Северодвинского предприятия, передали им необходимые материалы для подготовки фиктивных документов, согласно которым они якобы осуществляли трудовую деятельность на территории города Северодвинска. После предоставления ложных сведений в региональное Отделение Фонда пенсионного и социального страхования обвиняемые незаконно получали доплату к пенсии.

В ходе допросов подследственные признали свою вину и возместили причиненный ущерб.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных РУФСБ и УМВД России по Архангельской области. Расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении участников мошеннической схемы продолжается в следственной части УМВД России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.