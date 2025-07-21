Вверх
Две пенсионерки из Поморья обманули государство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовных дел по обвинению жительниц Коношского района в возрасте 54 и 59 лет в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору). 

Следствием установлено, что обвиняемые, желая увеличить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в связи с приобретением необходимого календарного стажа в районах Крайнего Севера, действуя группой лиц по предварительному сговору с работниками подразделения Северодвинского предприятия, передали им необходимые материалы для подготовки фиктивных документов, согласно которым они якобы осуществляли трудовую деятельность на территории города Северодвинска. После предоставления ложных сведений в региональное Отделение Фонда пенсионного и социального страхования обвиняемые незаконно получали доплату к пенсии.

В ходе допросов подследственные признали свою вину и возместили причиненный ущерб.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных РУФСБ и УМВД России по Архангельской области. Расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении участников мошеннической схемы продолжается в следственной части УМВД России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными  заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

27 август 08:55 | : Происшествия

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20