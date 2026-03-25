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Бывший главбух "Малошуйского культурного центра" работала себе на карман

Онежский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал 61-летнюю жительницу                                                                                                                                                 дер. Абрамовская Онежского муниципального округа виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом                                                                                                           с использованием своего служебного положения).

Установлено, что бывший главный бухгалтер МБУК «Малошуйский культурно-досуговый центр», используя свое служебное положение, при помощи дубликата электронной цифровой подписи директора учреждения, неоднократно, в период с декабря 2024 года по октябрь 2025 года, подписала заявки на кассовые расходы и распоряжения о перечислении себе премиальных выплат на общую сумму более 80 тыс. рублей, чем причинила учреждению ущерб в указанном размере. 

Незаконно перечисленными денежными средствами осужденная распорядилась по своему усмотрению.

Подсудимая вину в совершении преступления признала, ущерб возместила в полном объеме.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. 

Приговор суда в законную силу не вступил.

05 июнь 16:28 | : Скандалы

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