Бывший главбух "Малошуйского культурного центра" работала себе на карман

Онежский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал 61-летнюю жительницу дер. Абрамовская Онежского муниципального округа виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что бывший главный бухгалтер МБУК «Малошуйский культурно-досуговый центр», используя свое служебное положение, при помощи дубликата электронной цифровой подписи директора учреждения, неоднократно, в период с декабря 2024 года по октябрь 2025 года, подписала заявки на кассовые расходы и распоряжения о перечислении себе премиальных выплат на общую сумму более 80 тыс. рублей, чем причинила учреждению ущерб в указанном размере.

Незаконно перечисленными денежными средствами осужденная распорядилась по своему усмотрению.

Подсудимая вину в совершении преступления признала, ущерб возместила в полном объеме.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.