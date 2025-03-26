Бывший начфин администрации Холмогорского округа получил условку за украденный миллион

Холмогорский районный суд согласился с позицией прокуратуры и признал виновным бывшего муниципального служащего по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что осужденный с декабря 2010 года по декабрь 2024 года, занимая руководящую должность в органах местного самоуправления, под видом выплаты себе премий, используя свое служебное положение, присвоил принадлежащие местной администрации денежные средства в сумме свыше 1 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению, причинив бюджету муниципального образования имущественный ущерб в особо крупном размере.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, с учетом тяжести совершенного преступления и наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде условного лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с испытательным сроком 2 года и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.