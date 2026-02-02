Онежский главбух трижды начисляла себе премию

Онежской межрайонной прокуратурой по результатам проверки деятельности МБУК «Малошуйский культурно-досуговый центр» установлено, что его главный бухгалтер, в силу занимаемой должности имевший доступ к бюджетным денежным средствам, выделенным учреждению на осуществление текущей деятельности, используя свое служебное положение, начислила и трижды перевела себе премию из бюджетных денежных средств, совершив их хищение на сумму более 60 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата имущества, вверенного виновному, совершенная с использованием служебного положения).

Ведется следствие.