Закон - тайга. В Коношском округе водители ездят с топорами

Народный фронт взял на контроль опасную дорогу Подюга – Кварзангский, где люди буквально отвоевывают проезд у наступающей тайги.



Уже пять лет трасса стремительно зарастает: аварийные деревья свисают прямо над дорогой, проезжая часть сильно сужена, а водоотводные канавы давно исчезли под дикой порослью. Из-за разросшегося леса летом к обочинам не могут подобраться мульчеры, а зимой – снегоуборочные машины и грейдеры.



Устав от обещаний местных властей, селяне начали возить с собой топоры, чтобы самостоятельно обрубать ветки на пути. Но обычные люди просто не справляются с таким масштабом. В итоге дорога превращается в узкий туннель, где разъехаться со встречным транспортом – задача из области фантастики. Это создает аварийные ситуации и угрожает жизни земляков.



Народный фронт обратился в "Архангельскавтодор". Требует провести оканавливание дороги и кронирование опасных деревьев, ведь порядок на трассе – это безопасность северян.





