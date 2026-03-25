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В Няндоме обнаружено гнездо таджиков-нелегалов

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Няндомский» выявлено, что два гражданина Таджикистана – мужчины 1974 и 2002 годов рождения – не проживают и не имели намерения проживать по адресу постановки на миграционный учет.

Установлено, что фактически иностранцы пребывают по другому адресу – в нежилом помещении бывшего магазина, предоставленном им третьим лицом.

По предварительной информации, иностранные граждане находятся на территории России на законных основаниях, имеют разрешение на осуществление трудовой деятельности. Так как согласно законодательству Российской Федерации поставить иностранцев на миграционный учет в нежилом помещении нельзя, жители Таджикистана обратились за помощью к 43-летней жительнице города Няндомы, с которой раньше вместе работали. Северянка согласилась и безвозмездно поставила бывших коллег на учет по своему адресу.

По факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении в отношении жительницы Няндомы уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

К административной ответственности за нарушение миграционного законодательства также будет привлечен гражданин, предоставивший помещение бывшего магазина для проживания жителей Таджикистана.

(фото с https://animals.pibig.info

04 июнь 14:46 | : Скандалы

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