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Архангельские полицейские накрыли очередное гнездо нелегалов

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятии «Нелегал-2023» сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по городу Архангельску выявлен факт незаконной постановки на миграционный учет четырех иностранных граждан. 

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что в мае 2023 года 42-летний житель города Архангельска, выступая в качестве принимающей стороны, предоставил в отделение по вопросам миграции УМВД России городу Архангельску заведомо недостоверные сведения о месте пребывания иностранных граждан и осуществил фиктивную постановку на учет в арендованной им квартире, расположенной в доме по улице Логинова, трех женщин и одного мужчины. За данную услугу мужчина получал вознаграждение.

Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет. Ведется дознание.

 

24 июнь 12:01 | : Происшествия

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