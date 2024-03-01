Мужчина плодил в Няндоме нелегальную миграцию

В отделение по вопросам миграции МО МВД России «Няндомский» обратился местный житель с уведомлением о постановке на миграционный учет в жилое помещение, собственником которого он является, двух граждан Узбекистана. Сообщив, что жители иностранного государства приехали в Российскую Федерацию с целью осуществления трудовой деятельности, он предоставил все необходимые документы.

Впоследствии в ходе совместной работы сотрудников отделения по вопросам миграции и уголовного розыска ОМВД России «Няндомское» было установлено, что указанное в уведомлении жилое помещение не пригодно для проживания, так как в нем ведутся ремонтные работы. Отвечая на вопросы стражей порядка, собственник объяснил, что осуществил фиктивную постановку на миграционный учет двух уроженцев Узбекистана по просьбе своего знакомого. За оказанную услугу он получил денежное вознаграждение.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

За предоставление заведомо ложных сведений о фиктивном адресе постановки на учет граждане Узбекистана привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 19.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Судом им назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей каждому.

В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено и фактическое место, где иностранцы проживали без постановки на миграционный учет. Его собственник также привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ (неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета). Мужчине придется заплатить штраф в размере двух тысяч рублей за каждого приезжего.

.(фото с https://b-port.com/news/260090)