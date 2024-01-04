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В Вельском районе брали деньги с иностранных граждан за фиктивный постой

Сотрудники ОМВД России по Вельскому району выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

В ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий полицейски установили, что 41-летний местный житель, являясь собственником 1/3 доли квартиры, с 14 по 19 марта 2024 года незаконно поставил на миграционный учет 11 иностранных граждан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

По имеющейся информации, мужчина получил за оказанные «услуги» денежное вознаграждение в размере 2,5 тысяч рублей от каждого иностранца.

Сотрудниками полиции проведен осмотр квартиры, опрошены соседи подозреваемого. Установлено, что площадь однокомнатной квартиры не предназначена для проживания такого количества людей.

Отделением дознания ОМВД России по Вельскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время иностранные граждане сняты с регистрационного учета и привлечены к ответственности в виде административного штрафа за предоставление недостоверных сведений при постановке на миграционный учет.

(фото с https://vsenashoping.ru)  

02 апрель 11:24 | : Происшествия

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